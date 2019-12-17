لم يكن يتخيل الشاب العشريني، الذي قرر تحويل مسار حياته وهو في عمر الـ15 عاما، بدراسة مرض السرطان، لتخفيف معاناة أحد المقربين منه، أنه سيكرم في منتدى شباب العالم، في حدث نقلته شاشات العالم.

"تكريم الرئيس السيسي شرف لي"، بهذه الكلمات بدأ إريك ماتاموروس، حديثه لـ"الوطن"، فلم يتوقع أيضا أن يكرم من الرئيس السيسي، خلال حدث مهم مثل منتدى شباب العالم، الذي يتابعه العالم أجمع.

منتدى شباب العالم منصة رائعة لتمكين الشباب من كل أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لهم للحديث عن أحلامهم وعرض تجاربهم، منصة شباب العالم بمثابة المصباح الذي يضيء لهم الطريق ليبدأوا أولى خطواتهم تجاه الحياة، وتفعيل دورهم تجاه مجتمعهم وبلدانهم.

تلقيت خبر التكريم قبل بدء المنتدى بساعات قليلة

تلقى "إريك" نبأ تكريمه من الرئيس السيسي قبل بدء الجلسة الختامية للمنتدى بساعات قليلة، "صدمت لم أكن أتوقع أنني من المكرمين، فقد تلقيت دعوة للحضور كمشارك في جلسات المنتدى فقط، كانت بالنسبة لي فرحة كبيرة جدا".

مجهودات الشاب الإسباني لمكافحة السرطان، كانت بتأسيسه شركة "باي أوبي أي"، التي أطلقت تطبيقا لمساعدة المرضى على اكتشاف مرض السرطان مبكرا، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تساعد في الاكتشاف المبكر، ما يساعد في علاجه بسهولة، حسب حديثه.

معاناة خالة "إيريك"، مع مرض السرطان كان سببا في اهتمامه بمرض السرطان، حيث قرر دراسة السرطان وهو في سن الـ15 من عمره، ليحاول تخليص الناس من هذا المرض اللعين، لينشئ مؤسسته وهو في سن الـ19 من عمره.

جلسات عديدة اهتم لحضورها، أهمها تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث زادت من معرفته وخبراته في هذا المجال، كما استفاد من المؤتمر بخطط لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بمؤسسته.