قالت كاميلا بينتو من البرازيل، رائدة أعمال اجتماعية، تعمل في مجال العشوائيات والمجتمعات منخفضة الدخل، إن العالم يشهد قرنا من المفارقات، موضحةً: "أممنا تحب السلام، لكنها ما تزال تحب الحروب، وكلنا بشر، ولكننا لا نزال نضع الحدود ونغلقها".

وأضافت بينتو خلال كلمتها في ختام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة: "يسعدني أن أمثل الشباب حضور هذا المنتدى، جئنا نحمل توقعاتا وأحلاما، انتصاراتنا وإخفاقاتنا، لكننا جئنا في شرم الشيخ على كل حال، وبالرغم من أنها مدينة خلابة، لكننا لم نأتِ للاستمتاع بهذه المناظر الرائعة فقط، بل جئنا للاتصال بكل ما هو جديد ومعرفة ما في جعبة الجانب الآخر من العالم".

وتابعت أن اختيار مسار التأثير الاجتماعي ليس سهلًا، والعمل على المساواة بين الجنسين، وتغير المناخ والتعليم أمر صعب: "نريد تحقيق التحول الذي ينتظره العالم، وليس هناك إجابات سهلة لذلك، نحن نسير في طرق مليئة بالصعاب".

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن بينتو:

- متحمسة للتغيير الاجتماعي، وتعمل مع الأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة منذ الشباب.

- حصلت على شهادة في القانون مع دراسات تركز على حقوق الإنسان.

- بصفتها رائد أعمال اجتماعي، لديها خبرة في قيادة المنظمات ذات الصلة في هذا النظام البيئي.

- تعتبر جزء من "الفريق الأساسي" في Play The Call، عملت مع العديد من المشاريع التي تدعو للخروج من الروتين وحيث يمكن تكريس أفضل إصدار لدينا.

- تشغل منصب نائب مدير Migraflix، وهي شركة ناشئة تدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين في البرازيل.

- ناشطة في مجال المساواة بين الجنسين، ولديها خبرة سابقة في لجنة السيداو.

- كانت ممثلة شابة في المنتدى العالمي السابع لتحالف الحضارات، التابع للأمم المتحدة في أذربيجان.

- مندوب الشباب في المنتدى الخامس للأمريكتين في القمة الثامنة للأمريكتين، والتي انعقدت في بيرو.