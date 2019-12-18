رهان وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي على الشباب، كي يصنعوا الفرق نحو عالم أفضل، فأطلق في منتدى شباب العالم في نسخته لعام 2018، مسابقة للتطبيقات الإلكترونية، تنافس بها الشباب الأفريقي من 9 دول بـ30 فكرة إبداعية تناسب العصر وتبحث عن حلول لمشكلاته، وبتطبيق يطبق الذكاء الصناعي، استطاع مجموعة من الشباب المصري أن يفوزوا بالمركز الأول، ليحضر أحمد رضوان ممثلا عن الفريق في تكريم على منصة منتدى شباب العالم اليوم.

"مش لازم أروح المدرسة علشان أتعلم وكل مكان ممكن يبقى ساحة علم"، كان ذلك هو الشعار الذي رفعه فريق التطبيق الإلكتروني Explore Agora، الذي ضم بين أعضائه أكاديميون من ذوي رسائل الماجستير والدكتوراه في طرق التعليم الحديثة، فطوعوا التكنولوجيا لتطوير طرق التعليم والتعلم، وجعل التعليم متصلا بالواقع وجذابا للأطفال، يمكن تطبيقه في الحياة الاجتماعية.

ويحكي أحمد رضوان، الحاصل على بكالريوس اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، أن المستخدم يمكنه عن طريق التطبيق أن يتعلم على مراحل، تبدأ بأن يقوم بتصوير أي شيء من البيئة التي حوله عبر كاميرا موبايل مخزن عليه التطبيق، فيتعرف على اسمها، ليدخل في مراحل مختلفة من التعلم وأكثر تعقيدا تصل إلى التعرف على جزئيات المادة والأحجام والمساحات وطرق حسابها وغير ذلك من معلومات تناسب قدرته على الاستيعاب ومعارفه، "حاولنا نخلي الموضوع واقعي يعني الطفل يصور إزازة مياه مش عارفة اسمها إيه ولا بتعمل إيه، والتطبيق هيساعده يعرف كل حاجة عنها وتشمل علوم وحساب ودراسات اجتماعية وكل ما له علاقة".

قبل شهر من إطلاق التطبيق بشكل رسمي، وخلال فترة تجربته، نال جائزة على مستوى القارة، واليوم يقف صناعه على منصة التكريم في منتدى شباب العالم، بحسب رضوان في حديثه لـ"الوطن"، مضيفا: "الفرحة كبيرة جدا ومبسوطين بالدعم اللي بنشوفه للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة لأن فعلا ده بيدعمنا ماديا ومعنويا، وإحنا في أول الطريق ومواردنا محدودة".

بهدف تغيير التعليم كي يصبح أفضل ويلقي بالطفل في عصر التحول الرقمي، انطلق الفريق يعمل على تطبيقه نحو تحقيق الأحلام في عالم أفضل، يوظفون لغة العصر في مجال تخصصهم ومعهم آخرون من خارج التخصص تحمسوا للفكرة وعملوا معهم، لينتابهم شعور بالفخر، "هينكتب في تاريخنا إن فيه حد آمن بفكرتنا وهي لسة في مهدها".

ويروي رضوان عن أول تجربة له في حضور منتدى شباب العالم، منبهرا بتفاصيله التنظيمية التي فاقت بحسب وصفه مؤتمرات في خارج مصر، مشيدا باختيار المواضيع وخصوصا تركيزها على التكنولوجيا ورفع الوعي بيها بين الشباب، "جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم كانت مهمة أوي بالنسبة لي موشم هناسها لأن دة سؤال مهم وفرقت معايا جدا".