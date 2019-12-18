عدة قرارات أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفل الختتامي لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، من بينها إنشاء مركز دولي لإعادة الإعمار.

طالب الرئيس السيسي، من خلال مؤسسة "النصب التذكاري لإحياء الإنسانية"، بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات.

السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن هناك العديد من برامج الإعمار، موضحا أنه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها بإنشاء مركز لإعادة الإعمار، فسبق وأن تحدث الرئيس السيسي عن ضرورة وجود مركز للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار.

وأضاف هريدي لـ"الوطن"، أن هذه المراكز تعمل على تأهيل المواطنين لإعادة إعمار أوطانهم بعد الدمار الذي تعرضت له، مشيرا إلى أن هذه المراكز انتشرت الفترة الأخيرة تابعة لعدد من المؤسسات الدولية.

مراكز إعادة الإعمار تضع استراتيجيات لبناء الدول المدمرة

وتابع أن مراكز إعادة الإعمار تعمل على عمل شركات مع دول ومؤسسات، بالإضافة إلى وضعها استراتيجيات وخطط دول لإعادة إعمار الدول، مؤكدا أن هذه المراكز تبذل مجهودات كبيرة لمساعدة الدول في العودة إلى أوضاعها مرة أخرى.

وقال محمد سلامة، الخبير الاستراتيجي، إن دعوة مصر لإنشاء مركز لإعادة إعمار الدول بعد النزاعات، تعد من المبادرات المهمة، والتي تدل على دور مصر الإقليمي والدولي، مضيفًا أن منذ عام 2014 تلعب مصر دورًا كبيرًا في أفريقيا والشرق الأوسط، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن مهمة مراكز إعادة الإعمار، هي بترسيخ السلام في الدول التي يوجد بها صراعات، وتدريب أبناء هذه الدول على كيفية تنمية دولهم والتعامل مع مشكلاتها، بالإضافة إلى إعادة إعمار هذه الدول من خلال المشروعات التنموية والاقتصادية.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.