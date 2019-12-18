قال الفنان هاني رمزي، إن عائلته عائلة قانونية وليس لهم أي مجال عمل آخر.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: "أسرتي بعيدة عن التمثيل تماما، فيها أكثر من 80 محامي ومستشار، ووالدي كان محامي كبير، وجدي كان نقيب المحامين".

وتابع: "عشان كدا المحاماة بالنسبالي كانت عقدة، وأما كنا نقعد نتغدى بلاقيهم كلهم بيتكلموا في القضايا، عشان كدا أخدت موقف من صغري".

واستطرد: "كنت بحب التمثيل من وأنا طفل، وبداياتي الحقيقية كانت من مسرح الجامعة، والدي كان خايف لكن مكنش رافض، كان خايف أدخل مجال وأبقى فيه لوحدي".

وأوضح أن الفنانة نعيمة وصفي، كانت جارة لأسرته، "كانت صاحبة والدتي جدا، وأما كنت بقولها عايز أمثل كانت بتطنشني، وأما أخدت شهادة الثانوية، وكنت عايز أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية نعيمة وصفي قالت لوالدي خليه ياخد شهادة الأول، وقالت له أنا عملت كدا مع ولادي".