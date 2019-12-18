قال ماريتا عاصي الحلاني، إنها كانت شغوفة بالفن منذ أن كانت في الخامسة من عمره، وكانت تتمنى أن تصبح فنانة، معقبةً: "بدأت منذ سن صغيرة، وحملت مقاطع خاصة بي على يوتيوب وأنا أغني، كنت متعلقة جدًا بالفن".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "حاربت كثيرًا لإثبات نفسي، واليوم أصبح عندي ألبوم غنائي باسمي يحتوي على 10 أغنيات، وتقدير الناس لي يشجعني كثيرًا".

وأوضحت أن أبناء الفنانين يتعرضون للظلم في بعض الأحيان: "إذا كنت ابنة فنان هل هذا يسلب حقي في الحلم بأن أصبح فنانة؟ والدي علمني ونصحني وتعلمت من خبرته، وفي نهاية المطاف يدعني أختار وأصنع هويته الخاصة بعيدًا عنه".

وحول علاقتها ووالدها بمصر، قالت ماريتا إن والدها رباها على محبة مصر: "عندما كنت صغيرة وقفت على مسرح في مصر، أنا أحبها كثيرًا وسنويًا أزورها أكثر من مرة".

ماريتا عاصي الحلاني: أحب إليسا.. ووالدي كان يخاف علي من الفن

وحول غنائها مع النجمة إليسا في حفلة للأخيرة، قالت ماريتا: "أحبها كثيرًا منذ أن كنت صغيرة، وأحب الأغاني الرومانسية، وعندما تعرفت عليها، أحببت شخصيتها للغاية، هي إنسانة طيبة ورائعة، ولم أكن أعلم أنني سأغني في هذا الحفل، لكنها فاجأتني، ونادت عليّ وغنيت معها".

وأشارت، إلى أن والدها لم يكن يفضل التحاقها بالفن عندما كانت صغيرة: "كان يخاف عليّ، لكنه فنان ويعلم بما أحس حيال الفن، وهو يحميني دائمًا".

ماريتا: مشاركتي في منتدى شباب العالم شرف كبير لي

كما عبرت ماريتا، عن سعادتها الكبيرة، بمشاركتها في منتدى شباب العالم، قائلةً إن غناءها على مسرح منتدى شباب العالم شرف كبير لها: "الجو كان رائعًا، والكل كان يرقص ويسعد ويستفيد من اللحظة، وقد كانت الحفلة الأولى لي في مصر".

وأضافت: "شرم الشيخ أحلى مدن العالم، والسائحون دائمًا ما يجتمعون هنا، وأنا أزورها مع والدي في موسم شم النسيم، ولكن هذه المرة أنا موجودة فيها خلال عطلة رأس السنة".

وحول الأحداث التي تشهدها بلادها، قالت ماريتا: "نريد العيش بكرامة، دون فساد أو مشكلات، ولذلك يتظاهر الناس، وأنا شاركت في المظاهرات، ورقصت الدبكة، المظاهرات سلمية والناس يساعدون بعضهم دون حرب أو مشكلات".

وواصلت: "استخدام الأغاني في المظاهرات شيء رائع وإيجابي للغاية، لأنها تعطي الطاقة الإيجابية وتجنبنا المشكلات".