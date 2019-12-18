أبدى ميجيل موراتينوس ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات سعادته بسبب حضوره لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وذلك خلال لقاء على هامش مشاركته في المنتدى مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال إنها أول مرة يزور فيها مصر وأنه شعر بالانبهار من منتدى شباب العالم وشهد المناقشة بين الكبار وبين الشباب، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن يرى منتدى مألوفًا ولكنه وجد منتدى ضخم ومذهل يضم 7000 شاب من دول وأصول وحضارات وثقافات مختلفة.

وتساءل باعتباره الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، عن مدى وجود مكان أو حدث أفضل من منتدى شباب العالم لتجسيد تحالف الحضارات لافتًا إلى أنه حديث عن الحضارة والشباب ومعتبرًا أنها فرصة عظيمة له ولمنظمة الأمم المتحدة.