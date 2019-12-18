هاني رمزي عن "وجهة نظر": اتخضيت لما قريت المسرحية وبقيت قلقان منها

تذكر الفنان هاني رمزي دوره في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال رمزي: "لما قرينا الرواية كلنا اتخضينا وحسينا إن الرواية مفيهاش ضحك خالص وإن إحنا حسينا إن ده عمل تراجيدي بحت وبقيت قلقان هو محمد صبحي هيعمل الرواية دي فعلًا وكنت لسه عيل صغير ومكنش ليا رأي ولا يتسمع ليا صوت".

وأوضح رمزي أنه قلق بعدما قرأ الدور المخصص له خاصة بعدما وجد الشخصية لشخص متشائم مضيفًا: "بقيت متضايق ومخنوق ومش مبسوط ومش عارف أعمل إيه ولو اتكلمت هتفهم غلط وهيقولوا مين ده اللي جاي يتكلم أو يقول رأيه وأنا كان عندي رأي وخبرة بسبب المسرحيات اللي عملتها في الجامعة بس أنا كنت فسل جنب العمالقة دول ففضلت ساكت".

وأشار رمزي إلى أن الكاتب لينين الرملي سأله عن شعوره وأنه قال له "بصراحة أنا مش حابب دوري وأنا نفسي أعمل حاجة أحبها" لافتًا إلى أن الرملي سأله عن دور آخر ليؤديه في المسرحية ولكنه قال له لا يوجد دور مناسب له.

وحكى رمزي أن الكاتب لينين الرملي قدم له دعوة للعشاء وتحدث معه عن أن الرواية كئيبة، لافتًا إلى أن الرملي أخبره أنهم يقدمون مسرحية "تراجيدي" وأنهم يقصدون ذلك، وطلب منه أن يخوض التجربة.