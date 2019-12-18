تحدث الفنان هاني رمزي عن ذكريات بطولته لفيلم "محامي خلع" وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال رمزي إنه وافق على بطولة الفيلم في ساعة واحدة، وأن الكاتب الكبير وحيد حامد اتصل به وطلب مقابلته وذهب له بالفعل وعرض عليه بطولة الفيلم وطلب منه قراءة الفيلم إلا أنه اشترط عليه قرائته في غرفته في أحد الفنادق، وقرأه بالفعل وحينما وصل لمشهد المرافعة تأكد أن الفيلم "خرافي" واتصل على الكاتب وحيد حامد من تليفون الغرفة وطلب منه أن يوقع عقد الفيلم ووافق على الفور.

وأشار رمزي إلى أنه شعر بحالة مبهجة عند قرائته للفيلم وأنه شعر بحالة فرحة نظرًا لقيامه بدور محامي، لاشتغال عدد من أفراد أسرته بالمحاماة، وأن الفيلم كان اسمه "الزيارة" ولكن تغير لـ"محامي خلع".