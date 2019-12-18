خبير: السيسي وجه رسالة للعالم أن الدول تصنع من خلال التفاعل مع الشباب

قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة تبنى إقامة حوارات مع الشباب من خلال المنتديات المختلفة، خاصة أن الدول تحكم الآن من خلال حوار متبادل وتفاعل مستمر وبناء ما بين القيادة السياسية والجماهير، بحيث يستفيد كل طرف من الآخر.

وأضاف شبانة، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فكرة الحوار بدأت أولا في مصر من خلال تفاعل بين القيادة السياسية والشباب المصري، وبعد ذلك انتقلت للتفاعل مع الشباب الأفريقي، وأخيرا مع شباب العالم، وبالتالي هي رسالة موجه إلى الداخل والخارج، وأن الدول تصنع من خلال تفاعل الأجيال وخاصة الشباب.

وتابع شبانة، أن الرئيس أكد من خلال هذا الإطار أن الشباب يجب أن يكون لهم دور فعال في التنمية وإحلال السلام، وذلك ما ثبت من خلال التجربة المصرية، حيث أن حركة المحافظين ونوابهم، كانت بها عدد كبير من الشباب، وبالتالي هي رسالة يجب أن تقتضي بها دول العالم.