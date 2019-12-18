أخبار متفوتكش.. فتح باب التحويل لطلاب الثانوي وختام منتدى شباب العالم

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

6 منافذ مختلفة.. اعرف طرق تقديم شكاوى الكهرباء بجهاز حماية المستهلك

بحلول موعد فاتورة الكهرباء في نهاية الشهر، يجد كثير من المواطنين ارتفاعا في أسعار الفاتورة نتيجة لأخطاء فنية، ينتج عنها تحمل المواطنين قدرة استهلاكية أكبر من الاستهلاك الحقيقي له خلال الشهر، لذلك يلجأ الكثير منهم لتقديم شكوى للشركة التابع لها، وحالة عدم حل المشكلة يتجه المواطنين بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، وتستعرض "الوطن" طرق تقديم الشكوى لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وفق الصفحة الرسمية الخاصه به على فيس بوك، وهي كما يلي:

10 قرارات للسيسي في ختام منتدى شباب العالم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 قرارات رئاسية، خلال حفل اختتام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

"التعليم" تعلن فتح باب التحويل لطلاب الصف الثاني الثانوي

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، قررت الوزارة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، حتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وعلى جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.

مصرع 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

لقي 6 أشخاص مصرعهم، كما أصيب 9 آخرين في انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "سوهاج – البحر الأحمر"، عند نقطة الكيلو 25 دائرة مركز أخميم، والسيارة تبين أنها قادمة من القاهرة يستقلها 15 راكبا، وسبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وسقوطها بمنحدر شديد الخطورة.

"مبتروحش المدرسة".. طالبة تلقي نفسها في النيل خوفا من عقاب والدها بسوهاج

حاولت طالبة بالثانوي التجاري الانتحار بإلقاء نفسها في النيل من فوق كوبري أخميم بسوهاج، خوفا من عقاب والدها لعلمه بغيابه المتكرر عن المدرسة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذها، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

رش معطر الجو ثم أشعل سيجارة داخلها.. انفجار سيارة يثير رعب المارة

أصيب سائق سيارة بمنطقة "ويست يوركشاير" في المملكة المتحدة، بجروح طفيفة بعدما انفجرت سيارته عن طريق الخطأ، أثناء محاولته إشعال سيجارة وهو داخلها، بعدما قام برش كمية زائدة من معطر الجو.

استجابة لـ"الوطن".. إيداع "الطفل المشرد" دار رعاية: وداعا لحياة الشارع

فى استجابة سريعة لما نشرته «الوطن» فى عددها الصادر أول أمس، بعنوان «قهوجى يعثر على مشرد: حمّيته ولبّسته وبادور على أهله»، توجهت اليوم لجنة من حقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعى وأفراد شرطة إلى «القهوجى»، واصطحبوا الطفل إلى قسم شرطة دار السلام لعمل محضر بتسليمه إلى دار رعاية، ومنه إلى النيابة العامة، لتنتهى الرحلة فى دار «العبير» للأيتام بمنطقة حدائق المعادى، حيث تم إيداع «محمد» لينعم بحياة آمنة.

"مروة" تلقي أطفالها من الدور الرابع أثناء احتراق شقتها: "أحسن ما النار تاكلهم"

صدمة وذهول على ملامحها، آثار طفيفة للحريق بوجهها وأصابعها، ندبات بقدميها، وساقها التي تبدل لونها للون الأزرق نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، تجلس "مروة" صاحبة الـ 30 عاما، تسرد تفاصيل يوم من أسوأ أيام حياتها.

بعد الخسارة من فلامنجو.. آل الشيخ لمدرب الهلال: "ضيعت كل شيء"

هاجم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المدرب الروماني، رازافان، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بسبب نزول عمر خربين، بدلا من الإيطالي جوفينيكو.