غدا .. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام لسنوات

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، غدا الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا.

ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020، تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، إن إدارة المطار تستعد غدا الخميس، لاستقبال أول رحلة، والتي تصل الساعة 2 عصرا من مدينة برمنجهام.

أشارت المصادر إلى أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات ينهي كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة في احتفالية، يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني ومنظمي الرحلات البريطانية.

وعلمت "الوطن" من مصادرها بمطار شرم الشيخ الدولي، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني واللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وعدد من قيادات الوزارة وشركاتها التابعة ستكون في استقبال الفوج الأول، والذي يصل عصر الغد.

ومن المقرر أن يشهد المطار احتفالات بوصول أول رحلة، حيث يقوم موظفي المطار باستقبال ضيوف مصر بالترحاب والتنورة والورود الأعلام المصرية.

يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي حصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، والذي يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة ويأتي هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.