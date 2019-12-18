اختتمت منذ قليل فاعليات المسابقة الدولية للترجمة من الصينية والتي تحمل اسم الدكتور وحيد العبيسي، حيث فازت بالجائزة الطالبة ياسمين طارق محمد من جامعة عين شمس، متفوقة بذلك على 20 متسابقا وصلوا للمنافسة النهائية من جامعات مصرية وعربية عديدة.

وسلمها الجائزة محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسفير الصيني لدى القاهرة، بحضور الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق وإسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس و المشرف العام على المسابقة والمستشار الثقافي الصيني والمستشار التعليمي بالسفارة الصينية وأسرة الدكتور وحيد العبيسي.

يذكر أن المسابقة التي نظمها معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، تهدف إلى تحسين جودة تعليم اللغة الصينية وتحسين مستوى الترجمة من الصينية إلى العربية لطلاب الجامعات في مصر والدول العربية من بينها تونس، الجزائر، المغرب، السودان، السعودية، لبنان، الإمارات.

كما تهدف المسابقة إلى تعزيز التبادل اللغوي والثقافي بشكل أفضل بين الصين والدول العربية في ضوء مبادرة “الحزام والطريق”، وإحياء لذكرى أحد أعظم أساتذة الترجمة بقسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس وهو الأستاذ الدكتور وحيد العبيسي.

وأحيا حفل الختام عازف الكمان عزمي مجدي وكورال معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، وسط تفاعل كبير من الحضور.