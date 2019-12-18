قدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الشكر لكافة الجهات المتعاونة مع المحافظة من جهات داخلية وخارجية ومستثمرين، لنجاح فعاليات منتدى شباب العالم 2019، بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "أخص بالشكر عمال النظافة، بمدينة شرم الشيخ، لدورهم البارز في ظهور المدينة بشكل جمالي راقي أمام الزوار".

وأكد المحافظ، أنه سيجرى تكريم عمال النظافة، مساء اليوم ماديا ومعنويا، خلال حفل فني، سيقام خصيصا لهم بالسوق التجاري القديم . وأعلن المحافظ أنه جاري التجهيز لصرف مكافأة مالية مقدمة من وزارة المالية للمتميزين في قطاعات مدن المحافظة .

وكان محافظ جنوب سيناء، ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات والمديريات، لمتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة .

وقال المحافظ، إنه سيجرى تكريم كافة القيادات المتميزة بالمحافظة، ومحاسبة المخطئ، ولا مكان لأي قيادي متقاعس بالمحافظة.وطالب بتشكيل لجنة خلال 10 أيام، برئاسة السكرتير العام، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، لتقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة أنشطتهم علي أرض الواقع.