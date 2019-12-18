جائزة 5000 دولار.. شروط الترشح لجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2020، وهي الجائزة المخصصة للرواية الأدبية العربية الحديثة.

وتتألف الجائزة من ميدالية فضية وجائزة نقدية 5000 دولار، إضافة إلى ترجمة ونشر الرواية من قبل دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن يتم قبول الترشيحات لجائرة عام 2020 بين 11 ديسمبر 2019 و1 مارس 2020.

شروط الترشح لجائزة نجيب محفوظ للأدب

- جائزة نجيب محفوظ للأدب مخصصة للروايات الأدبية المكتوبة باللغة العربية فقط، ولا تقبل أعمال أخرى مثل مجموعات القصص القصيرة والمجموعة الشعرية.

- تقبل الروايات التي تم نشرها خلال العامين السابقين "بين 1 مارس 2018 و1 مارس 2020".

- لا يتم قبول الروايات المنشورة ذاتيًا بواسطة مؤلفيها.

- لا يتم قبول الكتب المنشورة إلكترونيًا.

ترشيح الأعمال مقبول إما عن طريق الكاتب أو دار النشر التي نشرت الرواية باللغة العربية.

- دار النشر المؤهلة للتقدم إلى الجائزة يجب أن يكون مرّ عليها ما لا يقل عن عامين في ممارسة النشر.

- ينبغي أن يكون الكاتب الذي ترشح أعماله على قيد الحياة وقت الترشيح للجائزة.

- عند تقديم الأعمال الأدبية للجائزة يعتبر المؤلف أو الناشر "اعتمادًا على من يحمل حقوق اللغة الإنجليزية" أنّه وافق على ترجمتها إلى الإنجليزية ونشرها في جميع أنحاء العالم بواسطة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك في حالة فوز الرواية بالجائزة.

- عند تقديم الأعمال الأدبية للجائزة يعتبر المؤلف أنّه قد وافق على أن يكون متاحًا للأنشطة الترويجية مثل الظهور الإعلامي المتعلق بالجائزة أو السفر داخل العالم العربي.

- يعتبر قرار لجنة تحكيم الجائزة في اختيار الرواية الفائزة قرارًا نهائيًا.

- للجنة التحكيم الحق في أن تنظر في روايات صدرت في الفترة بين 1 مارس 2018 و1 مارس 2020 ولم يتم ترشيحها من جانب المؤلف أو دار النشر، ويتم ذلك عن طريق التواصل مع دار النشر المعنية بترشيح العمل الذي طلبته لجنة التحكيم وعلى الناشر في هذه الحالة إرسال 6 نسخ من الرواية إلى جانب تعبئة استمارة الترشيح الاعتيادية.

كيفية الترشيح للجائزة

- إرسال 6 نسخ من الرواية المرغوب ترشيحها إلى العنوان التالي على أن تصل قبل 1 مارس 2020:

جائزة نجيب محفوظ للأدب

عناية: أ/كاثرين ماكماهون

دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة

مبنى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير

113 شارع القصر العيني

صندوق بريدي 2511، القاهرة 11511

جمهورية مصر العربية

- تملأ استمارة الترشيح وترسل مع صورة شخصية للمؤلف ونبذة مختصرة عن المؤلف إلى البريد الإلكتروني katherine.mcmahon@aucegypt.edu، أو ترسل كنسخة ورقية مع النسخ المطلوبة من الرواية.

- تحتفظ دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحق رفض أي عمل لا يتطابق مع الشروط المذكورة أعلاه.