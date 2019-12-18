استقبل رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري– الأوروبي، فى منزله أمس، لياو لي تشانج، السفير الصيني بالقاهرة، وشياو جيون تشنج الوزير المفوض الصيني، ومستشاري السفارة الصينية، و ليو أي مين رئيس شركة "تيدا" العاملة بالمنطقة الصناعية الصينية شمال غرب السويس، بحضور الدكتور محمود كارم سفير مصر السابق لدى الاتحاد الأوروبي.

سفير بكين بالقاهرة يشيد بجهود السيسي فى تغيير مناخ الاستثمار فى مصر

وأكد السفير الصيني بالقاهرة خلال مأدبة العشاء، حرص بلاده على العلاقات المصرية – الصينية، التي تشهد إزدهارا ونموا كبيرا، منذ 2014، وحرص الشركات الصينية على الاستثمار فى مصر، والاستفادة مما تشهده مصر من تحسن كبير فى مناخ الاستثمار، كاشفًا رغبة العديد من الشركات الصينية، في زيادة استثماراتها في مصر.

وأشاد "لياو لي تشانج"، السفير الصيني بالقاهرة، بمناخ الاستثمار فى مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، وما يوليه للملف الاقتصادي، وجذب للاستثمارات من أهمية كبيرة، مؤكدًا أن مصر "رمانة الميزان" للاستثمارات الصينية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الصين حريصة على زيادة التعاون مع مصر وأفريقيا، لتنمية الصناعات.

وأكد "أبو العينين"، أن الفرص الاستثمارية للشركات الصينية والعالمية فى مصر تشهد مناخًا واعًدا، خاصة مع ما تشهده العلاقات المصرية– الصينية من عمق وقوة على كل المستويات، فالعلاقة القوية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين، خاصة فى الملف الاقتصادي، وتضاعفت حجم الاستثمارات الصينية فى مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، لتصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، و1660 شركة صينية، تعمل فى قطاعات الاقتصاد المصري برأس مال 1.1 مليار دولار.

وطالب "أبو العينين"، الشركات الصينية، بتعزيز استثماراتها فى مصر، والاستفادة من الحوافز التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المصرية مع دول أوروبا وأفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية.

وأشاد بتجربتي المدن الصناعية الصينية المتخصصة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتداء مصر بالتجربة الصينية في تلك المجالات، مؤكدا أن الاستثمارات الصينية، تعمل على نقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ودعا "أبو العينين" الشركات المصرية، للاستفادة من خبرات الشركات الصينية، وتكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري، حريص للغاية على التعاون مع الشركات الصينية،

كما دعا إلى عقد اجتماع بحضور ممثلي الشركات "الصينية الكبرى– والمصرية الخاصة"، من أجل زيادة التعاون والتجارة والاستثمارات بين الجانبين، فى شتى المجالات الاقتصادية.

"أبو العينين": الرئيس السيسي حريص على أن تلحق مصر بالثورة الصناعية الرابعة

وأوضح "أبو العينين"، أن الرئيس السيسي فى جميع جولاته الخارجية، يحرص على لقاء رؤساء كبريات الشركات العالمية، لدعم الاستثمار فى مصر، كاشفا ما أنجزته مصر من تقدم كبير فى مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى حرصه على أن تلحق مصر بالثورة الصناعية الرابعة، ثورة المستقبل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوت، وكذلك نقل تكنولوجيا وشبكات الـ"جي 5"، حيث يهدف الرئيس لتحويل مصر مركزا عالميا، مؤثرا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري– الأوروبي، إلى أن الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، قدم كل الدعم للملف الاقتصادي المصري، وتغيير مناخ الاستثمار في مصر، من وجود قانون جديد للاستثمار، وتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي، وإطلاق 2020 عامًا للصناعة، حتى أصبحت مصر أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم، كما دعمت وشجعت الحكومة، الشركات والمصانع المتعثرة، للعودة مرة أخرى للسوق بشكل قوي.

رئيس "تيدا": المنطقة الصناعية الصينية ستجعل مصر مركزا لتصدير الصناعات لأفريقيا والشرق الأوسط

وقال ليو أي مين رئيس شركة "تيدا" العاملة بالمنطقة الصناعية الصينية شمال غرب السويس، إن مصر تمتلك مقومات استثمارية تنافسية، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة، والمنطقة الصناعية الصينية، ستحول مصر لمركز لوجيستي لتصدير المنتجات الصناعية الصينية لأفريقيا والشرق الأوسط، حيث استطاعت شركة تيدا جذب العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة للمنطقة الصناعية، كذلك فإن كبريات الشركات الصينية، تأمل فى الاستثمار فى مصر بعد نجاح شركتنا.