حضرت السيناريست نشوى زايد، وأخوها شريف زايد، والممثل مجدي بدر، لمسجد مسجد الشرطة بصلاح سالم، لتقديم واجب العزاء، في وفاة المخرج الراحل ياسر زايد.

وكان المخرج ياسر زايد، توفي الإثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، وذلك عن عمر ناهز 48 عامًا، داخل مستشفى النخيل بالمعادي.

وكانت أسرة الفقيد، أعلنت استقبالها العزاء في المخرج الراحل، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم، قبل أن يجرى تغيير المكان ليكون في مسجد الشرطة بصلاح سالم. ويعرض لـ"زايد" حاليا مسلسل "الضاهر" عبر قناة الحياة، بعد سنوات طويلة من الإيقاف، وهو من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

يُذكر أنَّ الراحل هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد.