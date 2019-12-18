أعلنت نقابة العلميين الفرعية بالدقهلية، مقاطعتها لانتخابات النقابة، التي أعلن عنها الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب المهن العلمية، بدعوى عدم قانونية قرار فتح باب الترشح حتى 19 ديسمبر الحالي، وأن الميعاد القانوني 26 فبراير المقبل.

وتقدم اليوم، عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية، بطعن ثان على قرار بدء اجراءات الانتخابات، التي دعا إليها الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين باعتبارها مخالفة للقانون، وذلك بعد الطعن الذي قدمته هيئة المكتب أمس.

وفيما يلي صورة من بيان نقابة العلميين الفرعية بالدقهلية: