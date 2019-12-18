اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، التي أسفرت عن فوز بوريس جونسون بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزيرة الثقافة، التي أعيد تعيينها في الحكومة البريطانية الجديدة نيكي مورجان، أكدت أنها سوف تأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهني حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية، التي تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيها إسترلينيا (182 يورو) سنويا.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد حصلت على 3.7 مليار جنيه إسترليني كرسوم للترخيص خلال العام المالي الذي انتهى في الثلاثين من أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا شعر بالغضب والحنق عندما انتقد كبير المحاورين السياسيين في "بي بي سي" أندرو نيل، رئيس الوزراء بوريس جونسون على الهواء لرفضه التحدث معه.