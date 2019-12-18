قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لا تملك القدرة على التأثير في الأزمة السورية، بسبب تجميد عضويتها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E"، أن تجميد عضوية سوريا، وعدم شغلها مقعدها منذ 2011، تسبب في عدم قدرة الجامعة على التأثير على المسرح السوري، ومازال هذا الأمر قائما.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن كل ما تفعله الجامعة، هو متابعة ما يحدث، والمشاركة في النشاطات الدولية المحيطة بسوريا، ولكن دون قدرة على الإسهام المباشرة، لأن العضوية مجمدة، ولم تعود سوريا لمقعدها، موضحًا أن هناك أطراف عربية، مازالت ترى أن التجميد يجب أن يستمر.

واستطرد أن السبب، ربما يكمن في أن الجامعة العربية، تعمل دائما من خلال التوافق، لذلك نجد أنفسنا دائما في وضع صعب جدا في هذه الحالة تحديدا.