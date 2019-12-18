الشركة المسؤولة عن كباري مصر الجديدة: سنسلم المشروع هذا الشهر

قال سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع محاور وكباري مصر الجديدة، إن المشروع يعمل به نحو 1000 شخص، منهم 500 عامل و200 مهندس وفني، بخلاف المعدات.

وأضاف خلال حلقة خاصة ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن الجميع يعملون على مدار اليوم، وذلك حتى يتسنى لهم إنجاز المشروع في موعده، حيث سيسلم المشروع في نهاية شهر ديسمبر.

وتابع أن الصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ مشروع محاور وكباري مصر الجديدة، تتمثل في وجود كميات كبيرة من المرافق، ولكن جرى التغلب عليها، وجرى إنجاز المشروع في موعده.

واستطرد أن هناك 2 من الكباري، جرى تدشينها في شارع جسر السويس، لم يشعر بهما أحد، واختصرا المسافة من التجمع إلى مطار القاهرة من 3 ساعات إلى 10 دقائق.