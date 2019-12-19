تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب شمال برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم، من التوصل إلى سرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة امرأة تدعى "بسمة س" وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم رأس غارب من المدعوة "بسمة س"، وموطنها الأصلي محافظة أسيوط لقيامها بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن عن طريق المغافلة.

تعود الواقعة عندما تقدم المواطن "علي م ا" ببلاغ إلى المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم، عن اكتشافه سرقة مبالغ مالية وقدرها 2463 دولارا و55 يورو و5200 جنيه مصري من داخل شقته السكنية برأس غارب.

بإجراء التحريات السرية لضباط مباحث القسم أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة امرأة تدعى "بسمة س" عن طريق المغافلة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق المغافلة لمرورها بضائقة مالية، وأرشدت عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة رقم 2218/2019 جنح رأس غارب وجارٍ العرض على النيابة العامة.