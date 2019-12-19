قال يوما سورينتو أصغر مبرمج في العالم إنه بدأ الاهتمام بالتكنولوجيا مبكرًا بالبحث عن كيفية عمل جهاز الكمبيوتر، مضيفًا خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن أول اهتماماته كان إنشاء وتصميم المواقع الإلكترونية.

وأوضح يوما يورينتو أنه يشبه الأطفال في سنه ولكنه غير شغوف باللعب والرياضة ولكنه شغوف بالتكنولوجيا، لافتًا إلى أنه وجد صعوبة في تعلم التشفير في البداية، ولكن أصبحت الأمور أسهل فيما بعد.

وأشار "يوما" إلى أن أول موقع قام بتصميمه هو موقعه الخاص والذي يحتوي على معلومات عنه وعدد من الألعاب، لافتًا إلى أنه قام بعمل عدة تطبيقات للهاتف الذكي منها تطبيق لتعليم الأطفال الحسابات.

وكشف يوما أن أحدث تطبيق قام بتطويره اسمه "تراش" وهو لعبة تنتمى لفئة الواقع الافتراضي وهناك جزء خاص في التطبيق بإعادة تدوير المخلفات الحيوانية وغيرها.

وأكد يوما أنه يذهب لمدرسة عادية ولا يخضع لدراسات خاصة بالكنولوجيا، مشددًا على أنه مثل باقي الأطفال ولكنه يستغل ساعة واحدة يوميًا من أجل العمل على تطوير التطبيقات المختلفة، مؤكدًا أنه لا يدمن التكنولوجيا.

وأشار يوما إلى أنه طالب في مدرسة ثانوية، مؤكدًا أنه متفوق في دراسته ويركز فيها، متمنيًا أن يساعد في تطوير التطبيقات التي تجعل العالم أفضل وتساعد الناس على الحياة بشكل أفضل.