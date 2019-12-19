أكد لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن الحديث عن الهجرة خلال فعاليات منتدى شباب العالم كان مختلفًا، وذلك خلال لقاء خاص على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر أن الحوار مع الشباب حول خطورة الهجرة غير الشرعية لا يؤتي ثماره، معتبرًا أن منتدى شباب العالم وفر فرصة جيدة لحديث مختلف حول الهجرة ومخاطرها.

ولفت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر إلى أن المنظمة لا تنصح الشباب بعدم الهجرة، ولكنها تطلب منهم أن يهاجروا بالطرق القانونية وأن يسلكوا طرق الهجرة الشرعية، مشيرًا إلى أن البعض يهاجر بسبب الضغوط الاجتماعية والعائلية، مشددًا على أن الهجرة تكون الملاذ الأخير أمام هؤلاء الشباب.

وتحدث رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر عن الهجرة الإيجابية للدول الأوروبية والآسيوية، معتبرًا أنه لا يتم تسليط الضوء عليها بالشكل المناسب، لافتًا إلى أن بعض الدول تحتاج لمهاجرين ولكنها لا تعلن عن ذلك حتى لا يتم استغلال هذه الحاجة سياسيًا من الأحزاب المتطرفة.

وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر أن عددا كبيرا من المصريين هاجر للخارج وحقق نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على دعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية التي ترغب في استقدام مهاجرين، لافتًا إلى أن منظمته بدأت برنامج لاختيار 1000 مصري للهجرة لألمانيا، مشددًا على حرص المنظمة من عدم إفراغ مصر من عقولها.