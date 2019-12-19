نشر تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه، فيديو لدعوة الفنانين المصريين للمشاركة في مهرجان "ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر في الفيديو عدد كبير من الفنانين المصريين منهم عمرو دياب وعمرو يوسف ودينا الشربيني والتي ظهرت في صالة ألعاب رياضية وقالت "هاخد بندانة من عمرو عشان واضح إنه عنده بندانات كتير وهقابلكم يوم 21 في حفلة الرياض ميدل بيست".

كما ظهر في الفيديو محمد حماقي وأحمد السقا وأمير كرارة ومحمد هنيدي وعمرو مصطفى وهشام ماجد وشيكو وأكرم حسني والذي قال: "للأسف معنديش باندانة واضطريت أكلم 21 واحد من صحابي عشان يجيبوا لي 21 بندانة عشان أختار منهم بندانة واحدة أنقي منهم واحدة ألبسها يوم 21 ديسمبر في حفلة ميدل بيست في الرياض مع 70 دي جي عالمي".