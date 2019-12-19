"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل محمد سعيد، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

ستاند أب من تقديم الحزب الكوميدي، في درب 1718 بمصر القديمة، 8 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

العرض المسرحي المرتزقة، على مسرح حقوق القاهرة، 5 مساء.

معرض الشتاء للأعمال اليدوية، بأتيليه القاهرة بالزمالك، من الساعة 12 مساء حتى 8 مساء.