"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل أوركسترا عمر خيرت على المسرح الكبير، في تمام الساعة 8 مساء، وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بـ3 فئات وهي: 360 جنيها و610 جنيهات و810 جنيهات.

حفل غنائي للفنانة أسرار الجمال على مسرح معهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 57 جنيها.

حفل شعر غنائي "بوادر الشتا" للشاعر محمد عنتر، بقاعة الحكمة ساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة 6 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 47 جنيها.

حفل غنائي للفنان محمد الشامي على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 57 جنيها.