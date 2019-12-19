أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بنجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء مناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانا وإجمالي استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه، إذ توفر هذه المناطق نحو 400 ألف فرصة عمل.

وطالب حساسين في بيان عنه اليوم، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإسراع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أهمية وجود مثل هذه المناطق للسيطرة على فوضى الأسعار، وحتى تصل مختلف السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما طالب النائب، الوزير بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إحكام الرقابة على الأسواق والحد من فوضى الأسعار، وتوفير السلع الأساسية خاصة من اللحوم والدواجن والأسماك، بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين من البسطاء والفقراء.