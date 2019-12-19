أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين، التي تضم في عضويتها الدكتور أشرف قاسم، الدكتور الحسيني عوض، الدكتور ناجي سلام، انتهاء استعداتها لتلقي طلبات الأطباء البيطريين الراغبين في الترشح على منصب النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا "القاهرة -الجيزة –قنا" لعام 2019/2020.

وقال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إنّ اللجنة ستتواجد بمقر النقابة العامة بالقاهرة، الأحد المقبل من العاشرة صباحاً، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة 10 أيام متصله، ويعقبها 3 أيام عمل لتلقي الطلبات الواردة عبر البريد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 31 ديسمبر الحالي.