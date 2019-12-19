أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرارها رقم 330 لسنة 2019 بتدوين السعر على العبوات كان له أثر إيجابي في ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

وقالت الوزارة، في تقرير إنجازاتها لعام 2019 الصادر منذ قليل، إنه سيتم الإعلان عن أسعار السلع والبيع بالسعر المعلن سواء بتدوين هذا السعر على عبوات السلع الغذائية أو طبقاً للسعر المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وأوضحت أن قرار حظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية، وما يطرأ على الأسواق من تغيرات تتطلب متابعتها، ورقابتها للعمل على إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط الأسعار.