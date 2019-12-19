أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، النشرة الإسبوعية للتوظيف للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق متوسط، في مجال عدة مجالات مختفلة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل نشرة توظيف مبادرة مصر تعمل الإسبوعية والوظائف المطلوبة وشروط التقدم إليها:

- إحدى شركات منتجات الذرة تطلب للتعين "العاشر من رمضان"، ومميزاتها مرتب حسب الخبرة، يومين أجازة بالأسبوع، موصلات، تأمينات، أرباح سنويه.

1- مهندس صيانة ميكانيكية، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، ذكور فقط، خبرة من 4 إلى 7 سنوات، حد أقصى للسن 35 سنة.

2 - مهندس تحكم آلي وكنترول، ويشترط بكالوريوس هندسة كهرباء، ذكور فقط، خبرة من 4 إلى 7 سنوات، حد أقصى للسن 35 سنة، ومميزاتها مرتب حسب الخبرة، يومين إجازة بالأسبوع، موصلات، تأمينات، أرباح سنوية.

3- رئيس قسم الصيانة الميكانيكية، ويشترط بكالوريوس هندسة ميكانيكا، ذكور فقط، خبرة من 5 إلى 12 سنة، ومميزاتها مرتب حسب الخبرة، يومين إجازة بالأسبوع، موصلات، تأمينات، أرباح سنوية، ومميزاتها، حد أقصى للسن 35 سنة.

4 - أخصائي أجور ومزايا، ويشترط أي مؤهل عالي، ذكور فقط، خبرة من 3 إلى 5 سنوات، حد أقصى للسن 35 سنة.

5 - رئيس قسم السلامة والصحة المهنية، ويشترط مؤهل عالي، ذكور فقط، خبرة من 10 إلى 15 سنة، حد أقصى للسن 45 سنة.

6 - فني السلامة والصحة المهنية، ويشترط مؤهل عالي علمي علوم - زراعة - هندسة، ذكور فقط، خبرة من 10 إلى 15 سنة، حد أقصى للسن 45 سنة.

7- رئيس قسم التخطيط، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، ذكور فقط، خبرة من 3 إلى 5 سنوات، حد أقصى للسن 35 سنة.

إحدى شركات الصناعات الغذائية تطلب للتعين الوظائف الآتية:

1- مدير جودة، ويشترط مراقبة جودة الإنتاج، متابعة الإنتاج التام واستلام الخامات، بكالوريوس زراعة، ذكور فقط، خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمجال الأغذية، حد أقصى للسن 40 سنة.

2- مراقب كاميرات، ويشترط العمل على متابعة الكاميرات وعمل تقارير يومية بالمخالفات ومتابعة زوايا الكاميرات، مؤهل متوسط، ذكور فقط، خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الأغذية، حد أقصى للسن 35 سنة.

3- سائقين، ويشترط قيادة سيارة جامبو رخصة مهنية ثانية، مؤهل متوسط، ذكور فقط، خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الأغذية، حد أقصى للسن 35 سنة.

4- عامل إنتاج، ويشترط إجادة القراءة والكتابة، ذكور فقط، أقصى حد للسن 30 سنة.

5- فني قفل غطاء صاج، ويشترط مؤهل متوسط، خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال الصناعة الغذائية والمعلبات، ذكور فقط، أقصى حد للسن 30 سنة.

6- فني غلاية، ويشترط مؤهل متوسط، خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال الصناعة الغذائية والمعلبات، ذكور فقط، أقصى حد للسن 30 سنة.

تطلب إحدى شركات أجهزة الكمبيوتر التعيين للوظائف الآتية:

1- مسئول تسويق إليكتروني.

2 - سوبر فايزر.

3 - مسئولين موارد بشرية.

4 - دعم فني وفنيين نت.

5 - سيلز + مساعدين مبيعات داخلية.

6 - سواقين درجة أولى وثانية وثالثة.

7 - أمناء مخازن.

8 - مراقبين كاميرات.

9 - مندوبين توزيع.

10 - كاشير.

والشروط المطلوبة

- مؤهلات عليا ومتوسطة.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 35 سنة.

تطلب إحدى شركات المشروعات السياحية العالمية التعيين لوظيفة عضور فريق عمل والشروط كالآتي:

- مؤهل عالي خريجين وطلبة.

- موقف واضح من التجنيد.

- ذكور فقط.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

مميزات العمل

- راتب يصل إلى 2300.

- مواصلات لفروع المعادي الجديدة.

- العمل لمدة 8 ساعات منهم ساعة بريك و يوم إجازة في الإسبوع.

- فرص للترقى.

ويمكنك التقدم للوظائف المتاحة وملء الاستمارة من خلال الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".