أعلنت شركة سوميتو ايجيبت للضفائر الكهربائية عن فتح باب التعيين وتوافر فرص العمل في جميع الإدارات والتخصصات في فرعها الجديد بمحافظة بورسعيد، على أن يتم التقديم بداية من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، ويستمر لمدة 15 يوما.

ويمكنك التقدم للوظائف المتاحة من خلال:

- الاتصال على الأرقام: 01002150561 أو 01015003206.

- أو من خلال موقع الشركة بمحافظة بورسعيد، الموجودة بالمنطقة الصناعية في جنوب المحافظة.

- وللتقدم للعمل بفرع 6 أكتوبر يمكنك التواصل على الأرقام : 01000380433

- كما يمكنك إرسال السيرة على الإيميل Egypt.recruitment@sews_e.com

وبدأت شركة سوميتو إيجيبت للضفائر الكهرائية، نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011، وفي سبتمبر الماضي أنشأت مصنعا في محافظة بورسعيد باستثمارات وصلت لـ10 ملايين يورو، وفق وزارة المالية.