قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل نجاح يعقبه دعوات سلبية من جهات لا تريد الخير لمصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على شاشة "صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم شهد تمثيل هيئات وجهات ومؤسسات عديدة في مصر، كما شهد حضور ممثلين عن 25 حزبا سياسيا، ونجح نجاحا كبيرا.

وتابع درويش، أن من مكاسب المنتديات العالمية التي تقيمها مصر، أنها تزيد تثقيف ووعي وإطلاع الشباب على التجارب الناجحة في الدول المختلفة وتعمل على تبادل الخبرات مع شباب الدول الأخرى، لافتا إلى أن منتدى شباب العالم ساعد مصر على استعادة مكانتها السياحية عالميا.

وأشار إلى أن هناك رغبة كبيرة من الشباب في الإطلاع على المسار السياسي والاجتماعي للقيادة السياسية نتيجة المصارحة والمصداقية التي لمسها الشباب المصري في القيادة السياسية خلال المنتديات والمؤتمرات الشبابية.