شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم، في إعادة افتتاح مقر جمعية الآثار بالإسكندرية، وكذا افتتاح إكسدرا مصطفي العبادي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة منى حجاج، مدير جمعية الآثار بالإسكندرية، والمهندسة هدى الميقاتي، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عمرو العبادي، داعم مشروع صيانة مقر الجمعية، وقنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للجمعية، وذلك نظرا للدور الذي تقوم به الجمعية من تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية للمجتمع، وأيضا الأنشطة التي تقدمها لحماية الآثار والمواقع الأثرية وتشجيع ودعم البحث العلمي الذي يهدف إلي الفهم الصحيح لمعالم الإسكندرية القديمة وضواحيها، ونشر الوعي بأهمية تراثنا المادي.

وأوضح الشريف أن الإسكندرية تضم بين طياتها الكثير من المعالم المميزة التي تجمع بين العديد من حضارات دول العالم علي مر العصور، فضلا عن أنها تزخر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية سواء اليونانية الرومانية أو الاسلامية أو المسيحية.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح محافظ الإسكندرية ووزير الآثار معرض صور هنري ماورر، بقاعة المحاضرات بالجمعية، كما كرما الرواد الأثريين السكندريين على مجهوداتهم التي قدموها، وجرى استعراض فيلم تسجيلي عن جمعية الآثار بالإسكندرية.