تحدث السيناريست شاذلي فرح، عن مسلسله "رحيل زهرة"، قائلًا إنه يرصد بيئة جنوبية بكل عاداتها وتقاليدها وأفراحها وأحزانها، كما يغلفها جو أسطوري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "CBC"، متحدثًا عن طبيعة تلك المنطقة: "لكل قبيلة زعيم، وأنا أعتبر مخرج المسلسل حسني صالح زعيم الدراما الصعيدية خلال السنوات الماضية".

وتابع أن المخرج يدقق في كافة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل: "قالي كانت في أكلة اسمها المديدة، قالي عاوزها، ولما قلتله دي في أسوان قالي مليش دعوة، ومكنتش عارف أقوله إني أكلتها آخر مرة منذ 25 سنة".

وأوضح أن المخرج تواصل مع دكتورة من أصول جنوبية للحصول على نفس الوجبة التي طلبها: "قالي عاوز أهتم بكل تفصيلة مقدمة في الجنوب حتى لفة العمة، اللي قعدنا فيها 15 يوم، والعمل معاه صعب".

وحل كل من الفنانين حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، ياسمين علي، مدحت تيخة والمخرج حسني صالح وشاذلي فرح مؤلف المسلسل ضيوفًا على البرنامج.