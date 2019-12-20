باحث في الشئون الإسلامية: أمير قطر مجرد إخواني يكذب أكثر مما يتنفس

هاجم عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، تميم بن حمد أمير قطر، قائلًا إنه مجرد إخواني في المقام الأول، ومعتبرًا أنه يكذب أكثر مما يتنفس كعادة المنتمين إلى هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "تميم عينيه على مشروع حسن البنا في أوروبا والمنطقة العربية، ولا يمكن فصل الإسلام السياسي القطري عن أدبيات جماعة الإخوان، فكلاهما واحد ويتحركان في نفس الخط وكل ما يطرحه من رؤية يعبر عن الجماعة".

وعلق فاروق، على ادعاء تميم بشأن عدم وجود مؤامرات في المنطقة، وذلك خلال كلمته في القمة الإسلامية: "هو يتحدث عما يسميه فشلًا مثل الإخوان، وعندما وصل الإخوان إلى السلطة في مصر لم يقدموا أي شيء، لكنهم كانوا أداة هدم، ومن فالطبيعي أن يلمح إلى ما أسماه بالأنظمة القمعية، هو يحاول نفي استخدام الدولة العثمانية للعنف، وذلك بسبب ما أحدثته الدراما العربية الناجحة خلال هذه الأفكار، في الأيام الماضية".

وواصل: "تصريحات تميم ليست الأولى، لكن وزير خارجية قطر، قال إن بلاده لم تدعم الإخوان، وهذا كذب".