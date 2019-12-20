قال علي محمد، شاهد عيان، على حادث قطار "طنطا- الزقازيق" عند مزلقان الصوفي في الدقهلية، إنه وقت إغلاق المزلقان لمرور القطار حاول سائق سيارة "سوزوكي فان" ومعه 11 راكبا بينهم أطفال، أن يسير في الاتجاه العكسي.

وأضاف شاهد العيان، لـ"الوطن"، أن المزلقان كان مغلقا أمام سائق السيارة في الجهة اليمين فحاول التخطي من الجهة الشمال المفتوحة أمامه ثم يتخطى من على شريط القطار ليعود مرة أخرى إلى الجهة اليمين إلا أنه لم يتمكن، فقد مر القطار لحظة وصوله إلى السكة الحديد ووقع الحادث.

وأكد مصدر مسؤول أن المزلقان مطور ويعمل بشكل جديد إلا أن محاولة المرور العكسي الخاطئ لسائق السيارة الفان تسبب في الحادث.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن حادث القطار القادم من "طنطا- الزقازيق" اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان "الصوفي" التابع للوحدة المحلية بأوليلة وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4، وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على طريق "ميت غمر- الزقازيق" ووجود مصابين ومتوفين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبالفحص تبين إصابة كل من أمجد محمد حسن، 15 عاما، بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد محمد، 40 عاما، بكسر في الساعد اليسرى واشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى وجرح رضي بالجبهة 15 سم، وشروق سليمان الكواوي، 20 عاما، بكدمة أعلى العين اليمنى واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة حوالي 3 أعوام، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.

كما لقى 7 أشخاص مصرعهم بينهم طفل عمره حوالي 7 أعوام متوفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر بواسطة الإسعاف والأهالي لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة وجارٍ تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث.