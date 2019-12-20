علي ربيع عن "شنب" سك على أخواتك: كنت بخاف أروح التصوير

نشر الفنان علي ربيع، صورة له من كواليس استعداده لدور "سعادة" في مسلسل "سك على أخواتك".

وعلق ربيع على حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الصورة دي من كواليس الاستعداد لدور (سعادة) في مسلسل (سك على أخواتك) عايز أحكيلكم قصة الشنب، كنت بخاف أروح التصوير بسبب الشنب ده، والله عذاب، تخيل لازق شعر على بقك في الحر، وكان نار على شفتي، وفِي البرد كان كأني لازق مشبك على بقي".

وأضاف: "كنت بفضل مركبه بالـ6 ساعات والله، بس بحبه قوي لأن أنا وهو قدرنا بفضل ربنا وكل الكاست نعمل مسلسل ميتنسيش، وكل ما بيتعرض الناس بتتفرج عليه كأنه أول عرض، انتظروني قريبا في فيلم (الخطة العامية) من غير شنب بس في حوار تاني".

مسلسل "سك على أخواتك" بطولة على ربيع وكريم عفيفي وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز وهنا الزاهد وسهر الصايغ وميرنا نور الدين وهادي الجيار وإسلام جمال، وقصة كريم فهمي، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد فتحي ومحمد أبو السعد، وإخراج وائل إحسان.