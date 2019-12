علي ربيع عن "شنب" سك على أخواتك: كنت بخاف أروح التصوير

View this post on Instagram

الصوره ديه من كوليس الاستعداد لدور سعاده في مسلسل سك علي اخواتك عايز أحكلكو قصه الشنب كنت بخاف اروح التصوير بسبب الشنب ده والله عذاب تخيل لازق شعر علي بقك في الحر كان نار علي شفتي وفِي البرد كان كأني لازق مشبك علي بقي وكنت بفضل مركبه بال ٦ ساعات والله بس بحبه قوي لانو انا وهو قدرنا بفضل ربنا وكل الكاست نعمل مسلسل ميتنسيش وكل ما بيتعرض الناس بتتفرج عليه كانو اول عرض انتظروني قريبا في فيلم الخطه العاميه من غير شنب بس في حوار تاني #علي_ربيع #هتولع_نار_هتبقي_دماار