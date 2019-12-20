انتحرت فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بشارع محمود رشوان بحي شرق أسيوط، في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بشارع محمود رشوان دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين انتحار "دعاء .م " 20 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة أسيوط، وتم نقلها لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم، وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة ومعرفة أسبابها وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.