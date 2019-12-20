نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخفيض حصص الزيت التمويني داخل مكاتب التموين ومشروع جمعيتي.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصص الزيت التمويني المقرر صرفها شهريا، وأن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم وفقاً للمعدلات الطبيعية بمحافظات الجمهورية كافة لتوفير مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، لافتةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافِ وآمن.

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، جرى تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% بدءاً من أول ديسمبر الجاري، ليصل سعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 جنيهاً بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6,75 جنيه.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).