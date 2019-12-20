قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق حبس عامل 4 أيام بتهمة التسبب في قتل حماته إثر سقوطها على سلالم منزلها أثناء مشاجرة معه بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثاني الزقازيق بلاغا بوفاة "فايزة ع ا" 62 عاما إثر سقوطها على السلم.

انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء الواقعة إبراهيم ا عامل زوج المتوفية حيث تبين وقوع خلافات بينه وزوجته تركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل عائلتها وأثناء توجهه إلى، منزل أسرتها لمحاولة الصلح بينهما وقعت مشادة كلامية مع والدتها وتطور الموقف إلى مشاجرة وأثناء ذلك دفع المتوفية بيده ما أدى لسقوطها على السلم ووفاتها، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.