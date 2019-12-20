أجرت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، على شاشة "صدى البلد"، لقاءات مع عدد من المواطنين في منطقة مصر الجديدة، حول آرائهم بخصوص المشروعات القومية الجديدة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخصوصا مشروعات الطرق والكباري في مصر الجديدة.

وقال أحد المواطنين: "الطرق الجديدة بتوفر معانا في الوقت"، وقال آخر: "الدنيا اتغيرت في مصر الجديدة.. كنا بنحاول نطلع برة مصر الجديدة لأنه الدنيا كانت عذاب وزحمة طول اليوم، ولكن دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص".

وقال مواطن آخر: "مبسوط جدا من الرئيس السيسي.. الله يباركله.. الإنجازات رائعة".

وقال سائقي التاكسي: "الكباري الجديدة فرقت معانا جدا، وخصوصا في الأماكن المزدحمة، وهنوفر وقت كتير".