قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، إنشاء نيابة غسل أموال بكل نيابة كلية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بجرائم غسل الأموال وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وتضمن قرار النائب العام الصادر بتاريخ 19 ديسمبر أن تتبع نيابة غسل الأموال التي يتم إنشاؤها في كل نيابة كلية للمحامي العام للنيابة الكلية، وتتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء على أن ترسل كل نيابة غسل أموال القضايا التي حققتها مشفوعة بمذكرة الرأي فيها ووجه التصرف إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وشمل القرار أن ترسل كل نيابة كشفا شهريا لمكتب النائب العام بما ورد إليها من قضايا غسل أموال، وما جرى الانتهاء منه وما تبقى على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ غد السبت 21 ديسمبر.