عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو تعنيف أم لطفلها

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لـ سيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها بالاتصال بوالد الطفل واستدعته واستمعت لأقواله، وانتقلت على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية؛ حيث تبين وجود الطفل به ومن عنفته واتضح أن الطفل يدعى "مروان" وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.