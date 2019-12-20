ألقت أجهزة الأمن، القبض على 3 عاطلين بتهمة قتل تاجر مخدرات وسرقة كمية من أقراص الترامادول، حيث عثرت المباحث على 10 أقراص ترامادول داخل سيارة المجني عليه على طريق الإسكندرية، بجانب آثار دمائه.

وساهمت الأقراص المخدرة المعثور عليها في مسرح الجريمة، في الإيقاع بالمتهمين وضبطهم من قبل الأمن العام.

بدأت الواقعة ببلاغ ورد من مستشفى وادي النطرون، يفيد بوصول جثة سائق مصابا بعدة طعنات، عثر عليه داخل سيارته بالكيلو 79 إسكندرية القاهرة، بالانتقال والفحص عثر على سيارة "سوزوكي فان" بها آثار دماء وبتفتيشها عثر على 10 أقراص ترمادول أمكن التوصل إلى شاهد رؤية عامل بمحطة وقود بالقرب من مكان الواقعة، قرر أنه شاهد سيارة نقل تهرب من المكان والمجني عليه يستغيث.

بالفحص والتحري تبين أن القتيل من العامرية الإسكندرية، ويقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وأن وراء الواقعة شقيقان تجار دواجن وصديقهما سائق، حيث اتفقوا على استدراج المجني عليه لشراء أقراص مخدرة، ويقوموا بسرقته، وساعة الواقعة استقل أحد الأشقاء والصديق صحبة المجني عليه، وقاما بخنقه شال وطعنه واستوليا على الأقراص المخدرة، وفرا هاربين بسيارة كان يقودها الشقيق الثاني.

تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة والأقراص المخدرة المتبقية ومبلغ مالي حصيلة بيع باقي المضبوطات.