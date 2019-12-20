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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا في المنطقة قادرة على مواجهة "داعش" وإيران

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا في المنطقة قادرة على مواجهة "داعش" وإيران

صحصاح يعقد لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين بالبياضية جنوب الأقصر

صحصاح يعقد لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين بالبياضية جنوب الأقصر

بطريرك الكلدان يلغي "قداس الميلاد" في بغداد

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جامعة أسيوط تنعى ممرضة توفيت خلال عملها بالمستشفى: سنحاسب المقصرين

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