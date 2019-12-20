فوده يعلن إرجاء تقديم أوراق الحصول على أراض بتجمعات الملك سلمان بجنوب سيناء

نفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ما أعلنته بعض الوحدات المحلية بمدن المحافظة، عن بدء تقديم كراسات الشروط والمستندات الخاصة بالحصول على الأراضي الزراعية بتجمعات "الملك سلمان التنموية"، مؤكدا أنه لم يجر تحديد موعد نهائي للتقدم بالملفات.

وأعلن أنه جرى إرجاء ميعاد تقديم المستندات، الخاصة بالحصول على الأراضي الزراعية، حيث إن المحافظة بصدد تحديد آلية طرح كراسات الشروط، واستلام الطلبات المقدمة من المواطنين على مستوى كل المحافظات.

وأكد المحافظ، أن عدد المتقدمين للحصول على أرض زراعية ومنزل بتجمعات "الملك سلمان الزراعية"، بلغ نحو 34 ألف مواطن من كل المحافظات.

وأوضح المحافظ،، أن هناك اجتماع سوف يعقد الفترة القادمة، لتحديد أماكن استلام الأوراق من المواطنين، بحيث لا يعاني المواطنين مشقة السفر إلى جنوب سيناء.