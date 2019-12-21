أجرى الإعلامي عمرو أديب، حوارًا مع رسامة مصرية تُدعى دانيا، على هامش فعاليات مهرجان "ميدل بيست"، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر".

وقالت دانيا، إنها ترسم أشكالًا إسلامية شرقية معاصرة، لافتةً إلى أنها ستسمر في رسم لوحة لمدة 3 أيام.

وأضافت: "أعيش في مدينة جدة، ولدى أصدقاء يعملون في هذا المهرجان وطلبوا مني الحضور"، موضحةً أنها تشارك في الفعاليات المقامة على هامش المهرجان لساعات طويلة من اليوم.

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، من "ميدل بيست"، الذي يعتبر الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض".