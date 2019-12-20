قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، من "ميدل بيست"، الذي يعتبر الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وانفعل أديب، خلال تقديمه الحلقة، بسبب تأثره بأجواء الحفل: "الحكاية النهاردة من مكان مجنون، عمرك ما هتصدق اللي بيتقال إلا لو جيت هنا، هتشوف الجنان الرسمي، والمسرح الرسمي فيه أكثر من 50 ألف شخص".

وأضاف: "الناس هنا بتلبس بندانة عشان تمسك دماغها جامد لأن الفكرة مجنونة، ده ماتش كرة وحدث كبير، وأكثر من 200 ألف شخص سيحضرون فعاليات أكبر ديجيهات في العالم وأكبر نجوم الوطن العربي".

وتابع، أن الناس تقضي وقتًا جميلًا ويعيشون حالة سعادة غامرة وغير طبيعية: "هنا مدينة ترفيهية كاملة رائعة في الصحراء، وأكثر من مسرح، وأكبر أسماء في الديجيهات بالعالم ستكون موجودة هنا، والكل يعيش حالة سعادة مجنونة".