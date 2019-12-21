"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وتوقعات بتقلبات جوية منتصف الأسبوع

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية، مشيرا إلى أن كثافتها، وأن الرؤية الأفقية ستقل بشكل كبير على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى انتشار الشبورة المائية على مداخل ومخارج القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ومستمرة ليوم الاحد، لافتًا إلى أنها الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية، وبداية فصل الشتاء.

وأكد "شاهين"، أن بداية الشتاء، تشهد استقرار لمدة 48 ساعة، ودرجة حرارة حول المعدلات في ساعات النهار، مشددًا على برودة الطقس في ساعات الليل.

وحذر "شاهين"، من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، ناصحًا بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية، متوقعًا حدوث تقلبات جوية منتصف الأسبوع المقبل.